Цены на газ в Европе рухнули

Цена на газ в Европе опустилась ниже 1100 долларов за тысячу кубометров впервые с 15 июня

В ходе торгов 18 октября стоимость газа в Европе опустилась ниже 1100 долларов за тысячу кубометров впервые с 15 июня, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. За день цены рухнули более чем на 16 процентов.

На минимуме цены на топливо достигали 1090,4 доллара за тысячу кубометров. На момент написания материала ноябрьские фьючерсы скорректировались до 1161 доллара за тысячу кубометров.

Падение цен на газ связано с опережающим график заполнением подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе. В настоящее время хранилища достигли отметки в 92,37 процента.

Кроме того, удешевление происходит на фоне публикации предложения Еврокомиссии ввести механизм контроля цен на газ на бирже TTF. Предполагается, что мера является временной и будет применяться при необходимости. Также страны договорились о совместных закупках топлива и о принятии усилий по снижению спроса на топливо. Европейские государства приняли такие решения для обеспечения бесперебойных поставок топлива в регион.