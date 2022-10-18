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18:03, 18 октября 2022Экономика

В Европе нашли способ бороться со скачками цены на газ

ЕК предложила ввести временный механизм ограничения цен на главной газовой бирже TTF

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) нашла способ бороться со скачками цен на газ и предложила ввести временный и применяемый при необходимости механизм по ограничению слишком высоких цен на бирже TTF с динамическим лимитом стоимости газа. Об этом говорится в заявлении комиссии.

Для обеспечения бесперебойных поставок европейские страны договорились не только об ограничении цен на бирже, но и о совместных закупках топлива, а также о принятии усилий по снижению спроса на топливо. Странам ЕС предлагается сообщать о намерениях приобрести партию газа в объеме более 0,5 миллиарда кубометров, чтобы оценить, «достигаются ли цели по безопасности поставок и энергетической солидарности». «Эти меры также помогут еще больше смягчить ценовое давление, испытываемое европейскими гражданами и промышленностью, обеспечивая при этом надежность поставок и функционирующий внутренний рынок», — говорится в заявлении.

Котировки TTF1! от TradingView

Во время торгов во вторник, 18 октября, цена на газ в ЕС опустились ниже 1200 долларов за тысячу кубометров — впервые с июня. Это происходит на фоне теплой погоды и высокого уровня заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ). По словам аналитиков, даже на фоне коррекции цены все равно остаются аномально высокими. «Страны ЕС уже практически полностью заполнили свои газовые хранилища, а отопительный сезон еще полноценно не начался, что временно и снижает спрос на газ», — пояснил газете «Ведомости» аналитик «Финама» Сергей Кауфман.

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Платон Щукин
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