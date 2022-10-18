В Европе нашли способ бороться со скачками цены на газ

ЕК предложила ввести временный механизм ограничения цен на главной газовой бирже TTF

Еврокомиссия (ЕК) нашла способ бороться со скачками цен на газ и предложила ввести временный и применяемый при необходимости механизм по ограничению слишком высоких цен на бирже TTF с динамическим лимитом стоимости газа. Об этом говорится в заявлении комиссии.

Для обеспечения бесперебойных поставок европейские страны договорились не только об ограничении цен на бирже, но и о совместных закупках топлива, а также о принятии усилий по снижению спроса на топливо. Странам ЕС предлагается сообщать о намерениях приобрести партию газа в объеме более 0,5 миллиарда кубометров, чтобы оценить, «достигаются ли цели по безопасности поставок и энергетической солидарности». «Эти меры также помогут еще больше смягчить ценовое давление, испытываемое европейскими гражданами и промышленностью, обеспечивая при этом надежность поставок и функционирующий внутренний рынок», — говорится в заявлении.

Во время торгов во вторник, 18 октября, цена на газ в ЕС опустились ниже 1200 долларов за тысячу кубометров — впервые с июня. Это происходит на фоне теплой погоды и высокого уровня заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ). По словам аналитиков, даже на фоне коррекции цены все равно остаются аномально высокими. «Страны ЕС уже практически полностью заполнили свои газовые хранилища, а отопительный сезон еще полноценно не начался, что временно и снижает спрос на газ», — пояснил газете «Ведомости» аналитик «Финама» Сергей Кауфман.