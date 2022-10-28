Задержание сторонников «Азова» за подготовку теракта в России попало на видео

ФСБ показала видео задержания сторонников «Азова» за подготовку теракта на Ставрополье

Задержание ФСБ четырех сторонников полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) за подготовку теракта в Ставропольском крае попало на видео. Запись в пятницу, 28 октября, публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как бойцы спецслужбы кладут на пол фигурантов, надевают наручники. Затем показывают кадры с изъятыми боеприпасами и оружием. Кроме того, задержанные дают признательные показания.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала четырех сторонников украинских националистических организаций. Подозреваемые собирались устроить террористический акт на одном из административных объектах региона. Задержанные хранили оружие и взрывчатку дома и в специально оборудованном тайнике. У них изъяли огнестрельное оружие, взрывные устройства, компоненты зажигательной смести и специальную литературу, объясняющую правила организации массовых беспорядков.

Силовики сообщили, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).