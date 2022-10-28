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10:07, 28 октября 2022Силовые структуры

ФСБ задержала четырех подозреваемых в подготовке теракта в Ставропольском крае

ФСБ задержала 4 сторонников украинских националистов за подготовку теракта на Ставрополье

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

ФСБ задержала четырех сторонник украинских националистических организаций, готовивших теракт в Ставропольском крае. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщает «Интерфакс».

По данным ФСБ, подозреваемые собирались устроить террористический акт на одном из административных объектов региона. Задержанные хранили оружие и взрывчатку дома и в специально оборудованном тайнике. У них изъяли огнестрельное оружие, взрывные устройства, компоненты зажигательной смести и специальную литературу, объясняющую правила организации массовых беспорядков.

Силовики сообщили, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

27 октября сообщалось, что президент России Владимир Путин заверил, что ФСБ установит и задержит украинских диверсантов, повредивших несколько ЛЭП вокруг Курской АЭС

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Владимир Седов
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