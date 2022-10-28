Немецкому бизнесу предрекли небывалую волну сокращений

Handelsblatt: немецкий бизнес ждет небывалая волна сокращений из-за высоких цен на энергию

Сокращение потребления, высокие цены на энергию, а также неопределенность дальнейшего экономического развития Германии вынуждают местные предприятия к пересмотру своей кадровой политики и сокращениям. Об этом пишет Handelsblatt.

Отмечается, что в ФРГ компаний, которые собираются увольнять работников, больше, чем тех, которые планируют трудоустраивать новых специалистов.

Ранее сообщалось, что в сентябре в Германии обанкротились 762 фирмы. Высокий прирост банкротств ожидается и в октябре. Аналитики спрогнозировали превышение в ноябре прошлогодних значений на 40 процентов.

