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23:11, 28 октября 2022Экономика

Немецкому бизнесу предрекли небывалую волну сокращений

Handelsblatt: немецкий бизнес ждет небывалая волна сокращений из-за высоких цен на энергию

Фото: Abbe Sublett / Unsplash

Сокращение потребления, высокие цены на энергию, а также неопределенность дальнейшего экономического развития Германии вынуждают местные предприятия к пересмотру своей кадровой политики и сокращениям. Об этом пишет Handelsblatt.

Отмечается, что в ФРГ компаний, которые собираются увольнять работников, больше, чем тех, которые планируют трудоустраивать новых специалистов.

Ранее сообщалось, что в сентябре в Германии обанкротились 762 фирмы. Высокий прирост банкротств ожидается и в октябре. Аналитики спрогнозировали превышение в ноябре прошлогодних значений на 40 процентов.

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Марина Совина
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