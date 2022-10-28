На Украине сравнили процессы вступления в ЕС и НАТО

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что вступить в ЕС будет проще, чем в НАТО

Вступить в Евросоюз (ЕС) для Украины будет проще, чем в НАТО. Процессы возможного вхождения страны в блоки сравнил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с изданием El Mundo.

«Вступить в ЕС. Два года назад я бы сказал прямо противоположное», — сказал глава МИД, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее министр экономики республики Юлия Свириденко заявила, что Украина намерена присоединиться к Европейскому союзу за два года. По словам Свириденко, Украина еще до вступления в ЕС планирует полностью интегрироваться в его внутренний рынок.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна в ускоренном режиме подаст заявку в НАТО. Он подчеркнул, что Украина «де-факто уже прошла свой путь в НАТО» и является его частью. При этом генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг уклонился от прямого ответа на вопрос о процедуре ускоренного вступления Украины. Он лишь заявил, что НАТО придерживается политики открытых дверей.

