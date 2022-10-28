Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:55, 28 октября 2022Бывший СССР

На Украине сравнили процессы вступления в ЕС и НАТО

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что вступить в ЕС будет проще, чем в НАТО

Фото: Hennadii Minchenko / Globallookpress.com

Вступить в Евросоюз (ЕС) для Украины будет проще, чем в НАТО. Процессы возможного вхождения страны в блоки сравнил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с изданием El Mundo.

«Вступить в ЕС. Два года назад я бы сказал прямо противоположное», — сказал глава МИД, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее министр экономики республики Юлия Свириденко заявила, что Украина намерена присоединиться к Европейскому союзу за два года. По словам Свириденко, Украина еще до вступления в ЕС планирует полностью интегрироваться в его внутренний рынок.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна в ускоренном режиме подаст заявку в НАТО. Он подчеркнул, что Украина «де-факто уже прошла свой путь в НАТО» и является его частью. При этом генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг уклонился от прямого ответа на вопрос о процедуре ускоренного вступления Украины. Он лишь заявил, что НАТО придерживается политики открытых дверей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о статусе Собчак по делу о вымогательстве
Самая красивая девушка России раскрыла правила жизни успешных людей
Назван способ восполнить уровень витамина D осенью
На Украине сравнили процессы вступления в ЕС и НАТО
Кулеба пожаловался на поддержку России странами Африки и Латинской Америки
Квентин Тарантино ответил на обвинения Канье Уэста в плагиате
Стало известно об ответственном подходе мужчин к решению вопросов красоты
Британцам предложили необычный способ сэкономить на плате за газ и отопление
ЦБ отказался увеличить лимит вывоза наличной валюты для россиян
Мосбиржа запустит торговлю сомом и сомони
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.