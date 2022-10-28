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19:53, 28 октября 2022Ценности

Девушка заказала на Asos разные брюки одного размера и рассмеялась при примерке

TikTok-блогерша Элис при примерке удивилась разной посадке брюк с Asos одного размера

Кадр: @aspoonfulofalice / TikTok

Блогерша Элис с никнеймом @aspoonfulofalice заказала на сайте ретейлера Asos разные брюки одного размера и рассмеялась при примерке. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка удивилась разнице в посадке данных изделий, продемонстрировав отличия на камеру. Вначале она надела двое штанов собственного бренда Asos — первые она не смогла застегнуть на талии, в то время как вторые оказались чрезмерно широкими. «На самом деле они мне очень нравятся, но сюда бы поместились трое таких, как я. Заказала данную модель меньшего размера. Надеюсь, они мне подойдут», — высказалась юзерша о последних.

Затем она позировала в брюках бренда Topshop из коллекции плюс-сайз, которые были слишком длинными. На размещенных кадрах видно, как инфлюэнсерша натягивает их почти до области ключиц.

В сентябре блогер из Шотландии с никнеймом @melfyx заказала штаны на сайте магазина модной одежды Boohoo и удивилась их размеру. На размещенных кадрах она продемонстрировала, как ее тело почти полностью, включая руки и плечи, скрылось в них.

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Алина Гостева
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