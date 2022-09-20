Невысокая блогерша заказала брюки в сети и скрылась в них при примерке

Блогерша melfyx заказала штаны на сайте магазина Boohoo и удивилась их размеру

Блогерша из Шотландии с никнеймом melfyx заказала штаны на сайте магазина модной одежды Boohoo и удивилась их размеру. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что приобрела данный предмет гардероба свободного кроя с принтом в технике тай-дай из коллекции плюс-сайз за 20 фунтов стерлингов (примерно 1,4 тысячи рублей). Однако при примерке инфлюэнсерша обнаружила, что брюки не соответствуют параметрам ее фигуры. На размещенных кадрах она продемонстрировала, как ее тело почти полностью скрылось в них, включая руки и плечи. «Проблемы девушек невысокого роста», — подписала юзерша публикацию.

В свою очередь другие пользователи сети заявили, что автору видео удалось поднять им настроение. «Я умираю от смеха, просто в истерике, ты меня здорово развеселила!», «Ха-ха, это прекрасно!», «Ору!» — прокомментировали они.

Ранее сообщалось, что блогерша с никнеймом mariaahann заказала платье на сайте ретейлера Shein и сравнила его со средством контрацепции.