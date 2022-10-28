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17:44, 28 октября 2022Бывший СССР

В Белоруссии возбудили дело за отказ продать запчасти российским военным

Прокуратура Белоруссии возбудила дело из-за отказа продать автозапчасти российским военным
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Прокуратура Белоруссии возбудила дело в отношении предпринимателя из-за отказа продать автозапчасти российским военным. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что дело было возбуждено в отношении 65-летнего жителя Брестской области. Мужчину обвиняют в «нарушении равноправия граждан».

«Установлено, что подозреваемый, являясь индивидуальным предпринимателем, осуществляющим розничную торговлю автозапчастями, отказал в приобретении запасных частей для транспортного средства российским военнослужащим», — говорится в сообщении прокуратуры.

Белорусу грозит наказание в виде штрафа или даже лишения свободы на срок до двух лет.

23 октября Минобороны Белоруссии сообщило о прибытии в республику российских военных. До этого президент страны Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск в рамках Союзного государства начали развертывание совместной группировки войск на западных границах.

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Алевтина Запольская
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