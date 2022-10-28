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09:23, 28 октября 2022Бывший СССР

В Казахстане началось заседание премьер-министров стран СНГ

В Астане стартовало заседание глав правительств стран СНГ

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

В Астане стартовало заседание премьер-министров стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщает ТАСС.

Перед началом мероприятия главы правительств встретились с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Планируется, что заседание пройдет в узком и расширенном составе, а по итогам будет подписан ряд документов.

Отмечается также, что в ходе стартовавшего мероприятия главам правительств предстоит обсудить свыше десяти вопросов. Среди них — экономическое взаимодействие в СНГ, предупреждение и реагирование на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, цифровая трансформация отраслей химического комплекса государств Содружества и финансовое обеспечение деятельности органов СНГ.

Ранее в октябре в Казахстане состоялся саммит глав стран СНГ. В нем участвовали представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Киргизии, России, Туркмении, Таджикистана и Узбекистана. Лидеры Украины и Молдавии на саммит не прибыли.

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Георгий Нестеров
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