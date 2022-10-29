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12:09, 29 октября 2022Россия

Кадыров раскрыл детали участия чеченских бойцов в СВО

Глава Чечни Кадыров заявил, что чеченские бойцы контролируют 1200 километров линии фронта

Фото: Михаил Суслов / Коммерсантъ

Десять чеченских силовых подразделений контролируют линию фронта протяженностью 1200 километров. Детали участия бойцов из Чеченской республики в специальной военной операции (СВО) раскрыл глава региона Рамзан Кадыров в Telegram.

По словам Кадырова, в СВО принимают участие около десяти тысяч чеченских военнослужащих, и их число постоянно растет.

«Только из Грозного каждую неделю к ним направляются дополнительные отряды бойцов, самое минимальное количество которых составляет 200 человек», — заявил Кадыров.

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Также он сообщил, что с материально-техническим обеспечением бойцов из Чечни проблем нет, кроме того, уже ведется работа по выдаче им зимней экипировки. «Все задачи мы выполним с честью, на все сто процентов. Никто из нас в этом нисколько не сомневается. Все остальное — дело времени!» — подытожил глава Чечни.

Ранее Кадыров рассказал о ходе специальной отдельной операции «Возмездие» на Украине.

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Валерий Розенберг
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Кадыров раскрыл детали участия чеченских бойцов в СВО
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