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02:58, 29 октября 2022Россия

Кадыров рассказал о ходе специальной отдельной операции «Возмездие» на Украине

Разман Кадыров заявил о проведении специальной отдельной операции «Возмездие» на Украине
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил о проведении специальной отдельной операции «Возмездие» на Украине и рассказал о ее ходе.

Глава республики сообщил, что с 25 по 27 октября на Николаево-Криворожском направлении средствами огневого поражения было уничтожено 657 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), еще 300 получили ранения.

Уничтоженная техника

Кадыров отчитался о том, что на Николаево-Криворожском направлении уничтожено 40 единиц военной специальной техники. Среди них — восемь танков, пять боевых машин пехоты (БМП), а также 20 единиц бронированных машин, семь минометов и четыре гаубицы.

Кроме того, в секторе спецназа «Ахмат» — на соледарском направлении — за один день уничтожено 95 бойцов ВСУ, две укрепленные позиции с минометами, а также более 10 единиц техники: четыре танка, пять БМП, одна бронемашина и четыре пикапа. При этом Кадыров подчеркнул, что это «предварительные и самые сжатые данные».

Все это время мы отражали их вылазки, но теперь события развиваются под нашу диктовку. Теперь врагу совсем не до контратак. На этой неделе наши подразделения развивают наступательные действия, охватывая новые рубежи противника.

Рамзан КадыровГлава Чечни
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Продвижение союзных сил

Как рассказал врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, подразделения Народной милиции ДНР и союзных сил продвигаются вперед практически по всей линии соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО).

Практически по всей линии соприкосновения мы видим продвижение наших подразделений вперед... Пока не идет речь об освобождении каких-то... населенных пунктов,... но сейчас важным является даже движение вперед

Денис ПушилинВрио главы ДНР

Также Пушилин рассказал об успехах союзных сил почти по всей линии боевого соприкосновения в ДНР. По его словам, успехи имеются, в частности, на авдеевском, артемовском, горловском и марьинском направлениях.

Продвижение сейчас проходит где-то на 50-100 метров, освобождаются какие-то улицы, где-то дома, занимаются определенные позиции, занимаются лесопосадки, то есть противник оттуда выбивается

Денис ПушилинВрио главы ДНР

Пушилин также отметил, что на авдеевском направлении российская армия сумела уничтожить плацдарм ВСУ на восточном берегу реки Жеребец, откуда украинские военные пытались взять под контроль трассу Кременная — Сватово.

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Потери ВСУ

27 октября президент России Владимир Путин в ходе ежегодного заседания Валдайского клуба рассказал, что потери ВСУ в боях бывают в семь-десять раз выше российских.

Борются с Россией до последнего украинца. Потери там местами — я говорю об этом с сожалением — потери бывают один к десяти, один к восьми. Последнее время почти всегда один к семи, один к восьми. Людей не жалеют совсем

Владимир ПутинПрезидент России

Также глава государства высказался о причинах начала спецоперации на Украине. По его словам, к ней привели расширение НАТО и игнорирование Минских соглашений. Путин подчеркнул, что признать независимость республик Донбасса и после этого бросить их было бы неприемлемо. Кроме того, президент заявил, что спецоперация России на Украине является результатом украинского государственного переворота.

Неизвестное будущее


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Марина Совина
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