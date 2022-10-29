Кадыров заявил об уничтожении сотен бойцов ВСУ

Рамзан Кадыров заявил об уничтожении 657 бойцов ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что с 25 по 27 октября на Николаево-Криворожском направлении уничтожено 657 и ранено три сотни бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 40 единиц техники.

На том же направлении уничтожено вооружение военной специальной техники — 40 единиц, из них — восемь танков, пять боевых машин пехоты (БМП), а также 20 единиц бронированных машин.

Кроме того, в секторе спецназа «Ахмат» — на соледарском направлении — за один день уничтожено 95 бойцов ВСУ и более 10 единиц техники: четыре танка, пять БМП, одна бронемашина и четыре пикапа. «Это только предварительные и самые сжатые данные», — заявил Кадыров.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что в Херсонской области в результате обстрела одного из чеченских подразделений погибли 23 бойца, еще 58 человек получили ранения. По его словам, раненые бойцы получат по три миллиона рублей. Глава Чечни также пообещал выделить на похороны погибших в зоне проведения специальной военной операции (СВО) по одному миллиону рублей.