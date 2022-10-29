Россиянина с крупной партией наркотиков задержали в популярной у туристов стране

МВД Абхазии заявило о задержании в Сухуме россиянина с крупной партией наркотика метадона

Россиянина с крупной партией наркотика метадона задержали в Сухуме, против него возбуждено уголовное дело. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МВД Абхазии.

«Житель города Ульяновска 1965 года рождения Педасов Александр Владимирович был задержан с поличным на территории железнодорожного вокзала в городе Сухум», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время досмотра у задержанного было изъято 14 свертков с порошкообразным веществом. По информации правоохранителей, мужчина распространял метадон с помощью закладок.

«В отношении Педасова возбуждено уголовное дело по признакам преступления за незаконное приобретение, хранение, перевозку с целью сбыта, а равно сбыт наркотических средств в особо крупном размере», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время Педасов находится под стражей.

Ранее стало известно, что в Туле полицейские задержали 22-летнюю девушку и ее 19-летнего знакомого за распространение наркотиков синтетического и растительного происхождения. По данным МВД, фигуранты полгода сбывали вещества через интернет-магазины. У них были кураторы, которые и давали поручения по приобретению и распространению наркотиков, в том числе наставники указывали места будущих тайников.