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13:43, 29 октября 2022Бывший СССР

СБУ заявила о задержании «российского агента» в Днепропетровской области

СБУ заявила, что задержала украинца, передававшего России данные о позициях HIMARS и М777

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что задержала в Днепропетровской области местного жителя, который, как утверждается, передавал российской стороне данные о позициях украинских войск и военной техники. Сообщение приводится в Telegram-канале ведомства.

СБУ утверждает, что «российский агент» шпионил за позициями реактивных систем HIMARS и дальнобойных гаубиц М777 вблизи линии фронта, а также корректировал ракетные удары по объектам энергетики в Никополе и позднее передавал россиянам информацию об их последствиях.

Украинцу выдвинули обвинение по статье о государственной измене в условиях военного положения. По ходатайству СБУ суд арестовал его.

Ранее СБУ сообщила о задержании в Николаеве двух блогеров, которые, как утверждали в ведомстве, были «связными» агентства РИА Новости и готовили заказные сюжеты. В пресс-службе медиагруппы «Россия сегодня» назвали эту информацию фейком.

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Антон Похиляк
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