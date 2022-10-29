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00:14, 29 октября 2022Россия

Кремль отреагировал на гибель главы подразделения «России сегодня» в Крыму

Песков назвал невосполнимой потерей гибель главы подразделения «России сегодня» Бабаевой

Фото: Sputnik / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал гибель главы подразделения медиагруппы «Россия сегодня» в Симферополе и бывшего главного редактора интернет-издания «Газета.Ru» Светланы Бабаевой. Его слова приводит РИА Новости.

«Она была журналистом многогранного таланта и просто очаровательной женщиной», — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского президента назвал смерть Бабаевой невосполнимой потерей для журналистского сообщества.

О гибели Светланы Бабаевой стало известно в пятницу, 28 октября. Она скончалась в результате несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где занималась военно-спортивной стрельбой. Гендиректор «России сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что погибшая была «профессионалом высшей пробы с яркой журналистской биографией».

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Марина Совина
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