Минобороны рассказало об атаках ВСУ на красно-лиманском направлении

Спикер МО Конашенков сообщил, что ВСУ безуспешно атаковали на красно-лиманском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили безуспешные атаки на красно-лиманском направлении. Об этом заявил журналистам официальный спикер российского оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, атаки были отбиты, а при попытках наступления ВСУ понесли потери в живой силе.

«Противник продолжал безуспешные атаки танковой и мотопехотной ротами в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики. Огнем артиллерии и ударами армейской авиации уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих», — заявил Конашенков.

Также представитель Минобороны добавил, что ВСУ понесли потери и в технике — он рассказал, что российские военнослужащие уничтожили четыре танка, две бронемашины и несколько пикапов.

Ранее Минобороны заявило о безуспешной попытке ВСУ прорвать оборону в ДНР.