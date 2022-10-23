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14:52, 23 октября 2022Россия

Минобороны заявило о безуспешной попытке ВСУ прорвать оборону в ДНР

Минобороны сообщило о безуспешной попытке ВСУ прорвать оборону российских войск в ДНР

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались прорвать оборону российских войск в Донецкой народной республике (ДНР), однако попытка оказалась безуспешной. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, в результате наступления украинские войска потеряли 70 военнослужащих. О потерях с российской стороны при отражении атаки не сообщается.

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Варвара Кошечкина
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