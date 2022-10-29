Кличко попросил у Запада одеяла для украинцев

Кличко заявил, что украинцы замерзнут насмерть, если Запад не пришлет одеяла и генераторы

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Украина нуждается в одеялах и генераторах в преддверии зимы. Такую просьбу к Западу он озвучил в разговоре с британской газетой The Telegraph.

Кличко указал, что администрация сумела закупить генераторы и приготовить тысячу мобильных точек для обогрева в Киеве. Однако, по его словам, власти готовятся «к худшему сценарию». «Мы делаем все возможное, чтобы сохранить жизни наших людей и защитить их. Но эта зима явно будет огромным испытанием для нас», — сказал мэр.

По его словам, в случае, если Запад срочно не пришлет одеяла и генераторы стране, украинцы зимой замерзнут насмерть. Он также призвал соотечественников провести холодное время года за пределами страны, если у них есть такая возможность.

Ранее Кличко сообщил о риске «большого блэкаута» в Киеве и призвал граждан экономить электроэнергию. Помимо того, он указал, что киевские власти рассматривают сценарий отключения отопления при «худшем раскладе» в стране.