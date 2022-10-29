В Минобороны России раскрыли детали атаки дронов ВСУ на Севастополь

Представитель МО Конашенков заявил, что Севастополь атаковали девять БПЛА ВСУ

Корабли Черноморского флота в Севастополе подверглись атаке девяти беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) и семи автономных морских аппаратов. Детали атаки ВСУ журналистам раскрыл официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Вооруженные силы (ВС) России отразили атаку и уничтожили атаковавшие Севастополь дроны ВСУ.

По словам Конашенкова, удар ВСУ планировался по кораблям, которые обеспечивали безопасность зерновой сделки.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что атака беспилотных летательных аппаратов в Севастопольской бухте была самой массированной с начала специальной военной операции на Украине.

Об атаке Вооруженных сил Украины, совершенной с помощью беспилотников, стало известно утром 29 октября.

