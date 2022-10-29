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07:51, 29 октября 2022Мир

Великобритания сократит помощь другим странам

The Telegraph: премьер Британии Сунак может заморозить траты на помощь другим странам

Фото: Michael Kappeler / DPA

Великобритания сократит помощь другим странам на ближайшие год до минимума — она может быть зафиксирована на уровне 0,5 процентов от ВВП. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники.

По информации издания, такое решение может позволить британскому бюджету экономить 4 миллиарда фунтов стерлингов ежегодно (около 4,52 миллиарда долларов). Как отмечают источники, общие расходы должны сократиться уже к 2024-2025 году.

Помимо этого, британские власти рассчитывают привязать сокращения расходов на иностранную помощь к уровню инфляции с 2024-2025 по 2027-2028 годы.

25 октября король Карл III подтвердил вступление Сунака в должность премьер-министра страны. В своем первом выступлении новоизбранный премьер признал, что Великобритания переживает глубокий экономический кризис.

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Юлия Мискевич
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