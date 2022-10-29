Бузова приехала в Донбасс

Телеведущая Ольга Бузова с ОНФ доставила в Амвросиевку в ДНР партию гуманитарной помощи

Глава администрации Амвросиевского района Игорь Бызов раскрыл подробности приезда в Донецкую народную республику (ДНР) телеведущей и певицы Ольги Бузовой. Об этом сообщает ТАСС.

Знаменитость вместе с представителями Общероссийского народного фронта (ОНФ) доставила в Амвросиевку партию гуманитарной помощи. «Ольга сейчас вместе с ОНФ разгружает гуманитарную помощь в Амвросиевке», — уточнил Бызов.

Перед этим в Telegram-каналах, посвященных ДНР, появились кадры с Бузовой в регионе. Отмечалось, что телеведущая участвует в гуманитарной акции фонда «Здоровое Отечество». На видео она помогает разгружать коробки, а также общается с журналистами и местными жителями. «Пока кто-то говорит, я делаю», — заявила Бузова.

Ранее стало известно, что актер и звезда сериала «След» Георгий Тесля-Герасимов вступил в Народную милицию (НМ) ДНР. Он отметил, что, помимо военной службы, планирует реализовать в Донбассе творческие планы.