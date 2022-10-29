Украинский военный оценил отношение командования словами «нас было не жалко»

Пленный на Херсонщине украинский военный заявил, что командование «кинуло в мешок» солдат

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), взятые в плен на херсонском направлении, оценили бой и отношение к ним командования. Видео с их рассказами опубликовало RT.

Один из военных заявил, что хотя его подразделение занимало оборонительные позиции и не было обучено штурмам, их заставили пойти в атаку. «На примере этой атаки я понимаю, что да, вот нас просто было не жалко. Такое ощущение. Потому что спустя три часа атаки ни подмоги, ни эвакуации, и люди одиночные уже не могут выйти за периметр боя», — высказался мужчина. Он также счел, что командование попросту «кинуло в мешок» военных.

По словам другого героя ролика, Македония передала Украине танки 70-х годов. Помимо того, военнопленный выразил уверенность в том, что личный состав был плохо подготовлен. «За три недели, даже за три месяца танкиста нереально сделать. Все знали, что они не обучены, времени не хватает, чтобы обучить», — добавил он.

Еще один украинский военный отметил, что командование пугало солдат тем, что после попадания в плен к ним якобы будут применены жестокие пытки. «Пытать будут, казнить. Отрезать, отрубать, так как плен. Вот так и говорили», — сказал он.

Ранее представитель силовых структур Донецкой народной республики (ДНР) сообщил, что украинские пленные просят свести или закрасить им националистические татуировки. Он заверил, что такое пожелание выразили «не один и не два» человека.