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13:17, 29 октября 2022Россия

В ДНР завили о просьбах украинских пленных помочь им в сведении тату

В ДНР завили о просьбах украинских пленных помочь им в сведении татуировок

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Находящиеся на территории Донецкой народной республики (ДНР) украинские пленные массово обращаются с просьбами помочь им в сведении татуировок с изображениями националистического характера. Об этом в субботу, 29 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур региона.

«Закрасить или как-то изменить националистические татуировки — с такой просьбой обратился не один и не два человека. Это системные обращения», — констатировал собеседник агентства. Отмечается, что обратившимся с подобными просьбами украинским пленным предоставляют такую возможность. «"Это ложные идеи. Пришло осознание", — так они объясняют свои просьбы», — рассказал представитель силовых структур ДНР.

Ранее освобожденный из украинского плена военнослужащий ДНР Владислав Егильницкий рассказал о наказании пленных бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) за жалобы в Международный комитет Красного Креста (МККК). По его словам, украинские силовики пытали россиян током, морили голодом, а также избивали молотком.

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Игорь Дмитров
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