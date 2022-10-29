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11:25, 29 октября 2022Россия

Вывоз красной икры с Камчатки ограничат с 1 ноября

Вывоз красной икры самолетом с Камчатки ограничат с 1 ноября

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Один вылетающий с Камчатки пассажир самолета сможет вывезти в багаже или ручной клади не более 10 килограммов красной икры. Соответствующий закон вступит в силу 1 ноября.

Ограничение будет действовать до августа 2025 года. Уточнятся, что речь идет об икре непромышленного производства, то есть без заводской упаковки с маркировкой Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Нововведение призвано ограничить продажу незаконно добытого продукта.

Ранее сообщалось, что в России с 1 ноября 2022 года по 31 августа 2023-го будет проводиться эксперимент по маркировке черной и красной икры — специальный код получит икра лососевых и осетровых пород рыб.

В Росрыболовстве объяснили необходимость данной меры популярностью теневых продаж красной икры. Отмечалось, что маркировка позволит не только очистить рынок от опасной продукции, но и серьезно повысит конкурентоспособность легальных производителей.

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Игорь Дмитров
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