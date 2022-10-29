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12:58, 29 октября 2022Мир

В Китае напомнили об обещании защищать Украину от ядерного удара

Экс-полковник НАК Чжоу Бу: Китай не допустит применения ядерного оружия против Украины
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Китайская народная республика не допустит применения ядерного оружия против Украины. Об этом в колонке для издания Financial Times заявил экс-полковник Народной армии Китая (НАК) Чжоу Бу.

Бывший военнослужащий, который сегодня является научным сотрудником университета Цинхуа, напомнил об обещании Китая защищать Украину от применения третьей стороной подобного вооружения.

«В совместном заявлении Пекина и Киева в декабре 2013 года было согласовано, что Китай не будет применять или угрожать применением ядерного оружия против Украины и, что более важно, предоставит гарантии безопасности в случае подобной угрозы с третьей стороны», --отметил Чжоу Бу.

Также офицер НАК в отставке заявил, что Китай гордится тем, что его ядерные стратегии являются наиболее стабильными, устойчивыми и предсказуемыми среди ядерных держав.

Ранее в ходе пленарной сессии клуба «Валдай» президент России Владимир Путин заявил, что Москве не нужен ядерный удар по Украине, так как в нем нет политического и военного смысла. Глава государства также посоветовал почитать доктрину, в которой описаны случаи, когда Россия может применить ядерное оружие.

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Валерий Розенберг
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