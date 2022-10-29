В США заявили о достижении Путиным цели в отношении Украины

CNN: президент России Путин дождался первых трещин в поддержке Киева со стороны США

Президент России Владимир Путин добился своего от США, так как поддержка Киева со стороны Вашингтона дала «первые трещины». С таким мнением выступил обозреватель CNN Стивен Коллинсон.

Первым признаком ослабления позиции США по Украине стал призыв американских демократов к дипломатии с Москвой, адресованный президенту Джо Байдену. Журналист назвал случившееся «политической катастрофой».

По словам Коллинсона, Путин «наблюдал в ожидании», когда политика Вашингтона даст слабину. «И вот наконец появились первые трещины», — констатировал он.

Обозреватель также напомнил о намерении главы республиканского меньшинства палаты представителей Кевина Маккарти сократить помощь Киеву в случае победы его партии.

Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон набросился с критикой на президента США Джо Байдена из-за его слов об Украине. По его мнению, американскому лидеру следует обратить внимание на проблемы в своей стране. «Вы вообще видели рынки? Ситуация на фондовом рынке беспокоит не только магнатов, от нее зависит и ваш пенсионный счет», — заявил он.