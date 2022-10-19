Американский ведущий набросился с критикой на Байдена из-за Украины

Ведущий Fox News Карлсон раскритиковал Байдена за беспокойство об Украине

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон набросился с критикой на президента США Джо Байдена из-за его слов об Украине.

По его мнению, американскому лидеру следует обратить внимание на проблемы в своей стране, а не беспокоиться об Украине. Такер также обратил внимание, что фондовый рынок стремительно падает. «Вы вообще видели рынки? Ситуация на фондовом рынке беспокоит не только магнатов, от нее зависит и ваш пенсионный счет», — заявил он.

Помимо этого ведущий телеканала напомнил, что инфляция в Соединенных Штатах достигла рекордных показателей. При этом, подчеркнул Такер, администрация Байдена обвиняет в сложившейся ситуации республиканцев.

Это не первый раз, когда Такер Карлсон критикует президента США. В августе телеведущий заявил, что Джо Байденз уничтожил США за полтора года. Он пояснил, что экономика сжималась весь 2022 год. Реальная заработная плата находится на рекордно низком уровне, в то время как инфляция достигла самых высоких отметок, однако администрация Байдена, по словам журналиста, игнорирует это.

Такер также обвинял главу Белого дома в эскалации конфликта на Украине.

