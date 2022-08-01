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Байдена уличили в попытке скрыть приведшие к рецессии ошибки в экономике

Журналист Карлсон уличил Байдена в попытке скрыть ошибки в экономике, приведшие рецессии
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Фото Chris Kleponis/ Globallookpress.com

Американский журналист телеканала Fox News Такер Карлсон уличил президента США Джо Байдена в попытке скрыть грубые ошибки в экономике, которые привели к рецессии.

По его словам, администрации действующего главы Белого дома потребовалось около полутора лет, чтобы разрушить экономику страны и ввергнуть ее в рецессию. Более того, власти подменяют значение этого слова, чтобы создать ложное впечатление о происходящем.

«Теперь администрация Байдена не хочет признавать, что у нас рецессия. На самом деле они подменили значение слова "рецессия" точно так же, как они подменили значение слов "демократия", "расизм" и "женщина"», — заявил Карлсон.

Он пояснил, что экономика сжималась весь 2022 год. Реальная заработная плата находится на рекордно низком уровне, в то время как инфляция достигла самых высоких отметок, однако администрация Байдена, по словам журналиста, игнорирует это.

Карлсон обратил внимание на то, что перед рецессией 2008 года индекс потребительских цен рос аналогично текущей ситуации, цены повышались до наступления краха.

Он пояснил, что товары становятся слишком дорогими для людей, которые не могут их покупать, и тогда ВВП страны падает. Журналист напомнил, что Международный валютный фонд (МВФ) посылает предупреждающие сигналы и предсказывает, что глобальная рецессия может наступить уже в следующем году. Телеведущий оставил открытым вопрос, что же произойдет тогда.

Ранее Такер Карлсон обвинил президента США Джо Байдена в уничтожении собственной страны. По его словам, США богаты нефтью и газом — критически важными ресурсами для цивилизации. «Но внезапно почему-то в США произошла нехватка продовольствия и энергоресурсов, и именно поэтому цены на них выросли. <...> Как такое могло произойти?», — заявил он, напомнив, что Байден обвинил в росте цен на бензин президента России Владимира Путина, что обозреватель назвал ложью.

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Марина Совина
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