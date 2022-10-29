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07:24, 29 октября 2022Культура

Верку Сердючку накажут за исполнение песни на русском языке

«КП»: Верку Сердючку накажут штрафом за исполнение песни на русском языке во Львове
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Андрей Данилко

Андрей Данилко. Фото: Ilia Yefimovich / DPA

Украинского певца Андрея Данилко, выступающего под женским псевдонимом Верка Сердючка, могут наказать за исполнение песни на русском языке во Львове — ему грозит штраф. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

На частном мероприятии певец спел песню «Я не поняла» на русском языке. Отмечается, что еще в сентябре 2018 года во Львовской области ввели полный запрет на русский язык. В частности — запрет на использование «любого русскоязычного культурного продукта».

Председатель депутатской комиссии по культуре, информационной политике и продвижению Львовского областного совета Святослав Шеремет заявил, что на ближайшем заседании специальной комиссии областного совета это нарушение будет рассмотрено, отмечает газета. За нарушение запрета Верке Сердючке грозит штраф.

«Будем рассматривать это на комиссии, такие вещи во Львове должны быть невозможными. В первую очередь должно быть сознание субъекта предпринимательства, чтобы такие вещи не происходили», — рассказал он.

Ранее Андрей Данилко отреагировал на просьбу артистки Аллы Пугачевой признать ее иноагентом. Он заявил, что его не удивляет желание исполнительницы стать иногаентом: «Я знаю ее очень давно. Она человек очень справедливый».

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Юлия Мискевич
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