В Японии назвали возможную причину неудачного пуска ракеты «Эпсилон-6»

NHK: технический сбой мог стать причиной неудачного пуска ракеты «Эпсилон-6» в Японии

Возможной причиной неудачного пуска японской ракеты «Эпсилон-6», которая была ликвидирована из-за отклонения от заданной траектории, могла стать некорректная работа газоструйных рулей второй ступени. Об этом в субботу, 29 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

Журналисты сослались на мнение, высказанное во время встречи экспертной комиссии Японского аэрокосмического агентства (JAXA) с представителями министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий страны. Предполагается, что сбой в подаче газа мог возникнуть из-за сбоя работы клапана или из-за повреждения самой трубки, по которой подается газ.

О том, что JAXA уничтожило отклонившуюся от траектории ракету «Эпсилон-6», сообщалось 12 октября. Сигнал на ее уничтожение был направлен сразу после старта. Позже представитель JAXA заявил, что ракета отклонилась от заданной траектории перед штатным отделением второй ступени от третьей, в связи с чем было принято решение о ее уничтожении.

«Эпсилон-6» должна была вывести на орбиту восемь спутников RAISE-3 массой 110 килограммов. Все пять предыдущих пусков ракеты были проведены успешно. Уточнялось, что запуск новой ракеты был запланирован на 7 октября, но его перенесли на 12-е число из-за технических проблем.