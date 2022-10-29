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07:20, 29 октября 2022Силовые структуры

Российский студент притворялся бойцом ВСУ и собирал интимные фото украинок

Mash: московского студента задержали за сбор интим-фото украинок под видом бойца ВСУ

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В отношении студента московского колледжа возбудили уголовное дело за то, что он, притворяясь бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ) собирал интимные фотографии украинских девушек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, россиянин узнал, что украинские девушки поддерживают бойцов ВСУ, отправляя им свои обнаженные фото. Тогда студент купил украинский флаг, военную форму и создал фейковый аккаунт в социальных сетях, в котором стал под видом украинского военного публиковать истории с «фронта» со своими фотографиями.

В результате студент был задержан и стал фигурантом уголовного дела. По какой статье он обвиняется и какое наказание ему может грозить, не уточняется.

Ранее стало известно, что иностранные проститутки в Норвегии придумали новую схему привлечения клиентов, утверждая, что они являются беженками из Украины. Среди фальшивых «украинок» встречаются женщины с паспортами Литвы, Молдовы, Испании, также встречались гражданки России. Все они признались полиции, что благодаря такому обману у них выросло количество клиентов.

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Марина Совина
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