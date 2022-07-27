NRK: иностранные проститутки в Норвегии начали выдавать себя за украинок

Иностранные проститутки в Норвегии придумали новую схему привлечения клиентов, утверждая, что они являются беженками из Украины. Об этом сообщает NRK.

Выяснилось, что среди фальшивых «украинок» встречаются женщины с паспортами Литвы, Молдовы, Испании, также встречались гражданки России. Все они признались полиции, что благодаря такому обману у них выросло количество клиентов.

Сексолог Лайв Мехлум объяснил, что покупка секса считается в обществе стыдным поступком. А в случае, если мужчина покупает секс у украинки, он себя оправдывает тем, что чувствует тем самым проявление заботы и некой опеки над женщиной с сложной жизненной ситуации.

Ранее сообщалось, что в Норвегии и в Швеции выявлены сети притонов, где большинство женщин оказались гражданками Украины. «Что интересно, женщины, которых мы встречаем, не беженки. Они не обращались за убежищем. Их подослали сюда сутенеры», — заявил инспектор Стокгольмской полиции Симон Хеггстрем. Он предположил, что на занятие проституцией гражданок Украины толкнуло обострение конфликта.