Белый дом подтвердил участие Байдена в саммите G20

Белый дом подтвердил участие президента США Джо Байдена в саммите G20

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США Джо Байден примет участие в саммите G20, который пройдет в ноябре в Индонезии. Об сообщается на сайте Белого дома.

По пути на Бали 11 ноября американский лидер примет участие в климатической конференции ООН, которая состоится на египетском курорте Шарм эш-Шейхе. Также 12-13 ноября политик посетит столицу Камбоджи Пномпень, где пройдет ежегодный саммит США-АСЕАН.

По словам Жан-Пьер, темами контактов главы Белого дома с коллегами по G20 станут ключевые проблемы, такие как изменение климата,« глобальные последствия войны [президента России Владимира] Путина на Украине», в том числе для энергетической и продовольственной безопасности.

Ранее президент России Владимир Путин допустил, что приедет на саммит G20 в Индонезии. «Я благодарен руководству и президенту Индонезии за приглашение на "двадцатку". Может быть, и я поеду, пока подумаю», — сказал он. Путин заверил, что Россия совершенно точно будет представлена на саммите на высоком уровне.