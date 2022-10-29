Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:39, 29 октября 2022Россия

Минобороны заявило о сбитых американских снарядах HIMARS и ракетах HARM

Российские ПВО сбили 9 снарядов HIMARS и 8 ракет HARM в Херсонской области и ЛНР
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили девять снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS и восемь ракет HARM в Херсонской области и Луганской народной республике (ЛНР). Об этом журналистам в субботу, 29 октября, сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что снаряды HIMARS были сбиты в районах населенных пунктов Новая Каховка, Ольгино и Отрадокаменка Херсонской области. Ракеты HARM около Зеленовки и Антоновки Херсонской области, а также в районе Свистуновки, находящейся в ЛНР.

Материалы по теме:
«На зону вы уже не вернетесь» Российских заключенных предложили отправить в зону боевых действий. Что это даст армии?
«На зону вы уже не вернетесь»Российских заключенных предложили отправить в зону боевых действий. Что это даст армии?
28 октября 2022
«Опасно просто их присутствие там» Миллионы россиян страдают из-за болезней психики. Почему их пытаются мобилизовать?
«Опасно просто их присутствие там»Миллионы россиян страдают из-за болезней психики. Почему их пытаются мобилизовать?
24 октября 2022
Путин подписал указ о военном положении в четырех регионах России. Какие меры вводятся и что нужно знать россиянам?
Путин подписал указ о военном положении в четырех регионах России.Какие меры вводятся и что нужно знать россиянам?
19 октября 2022

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России уничтожили до 180 солдат ВСУ на николаево-криворожском направлении. По словам официального представителя Минобороны России генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, удары наносились по резервам украинской армии.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой народной республики и ЛНР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Власти рассказали о подробностях взрыва в Запорожье
Минобороны рассказало об атаках ВСУ на красно-лиманском направлении
Российские авиация и артиллерия поразили девять пунктов управления ВСУ
Российские военные уничтожили украинский МиГ-29 под Николаевом
Минобороны России заявило о причастности Британии к подрыву «Северных потоков»
Огромная очередь у Большого театра попала на видео
Минобороны заявило о сбитых американских снарядах HIMARS и ракетах HARM
Минобороны отчиталось о поражении иностранных наемников на купянском направлении
Власти Запорожья раскрыли новые детали попытки высадки десанта ВСУ в районе ЗАЭС
Минкульт захотел лишить званий уехавших из России артистов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.