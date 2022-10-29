Минобороны заявило о сбитых американских снарядах HIMARS и ракетах HARM

Российские ПВО сбили 9 снарядов HIMARS и 8 ракет HARM в Херсонской области и ЛНР

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили девять снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS и восемь ракет HARM в Херсонской области и Луганской народной республике (ЛНР). Об этом журналистам в субботу, 29 октября, сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что снаряды HIMARS были сбиты в районах населенных пунктов Новая Каховка, Ольгино и Отрадокаменка Херсонской области. Ракеты HARM около Зеленовки и Антоновки Херсонской области, а также в районе Свистуновки, находящейся в ЛНР.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России уничтожили до 180 солдат ВСУ на николаево-криворожском направлении. По словам официального представителя Минобороны России генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, удары наносились по резервам украинской армии.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой народной республики и ЛНР.