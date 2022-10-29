В российском городе закроют для граждан трансляции с камер наблюдения

В Севастополе закроют для жителей общедоступные трансляции с камер наблюдения

В Севастополе закроют все доступные для жителей трансляции с городских камер наблюдения. О такой мере безопасности сообщил губернатор российского города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Принято решение, что все доступные для гражданских лиц видеопотоки с городских камер видеонаблюдения будут закрыты», — сказал глава Севастополя.

Он уточнил, что такая мера будет действовать до конца периода режима среднего уровня реагирования. Подобные камеры будут доступны только для сотрудников спецслужб, добавил губернатор.

Ранее Развожаев сообщил, что российские спецслужбы начнут проверять видео, на которых запечатлена работа систем противовоздушной обороны в Севастополе.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в Центральном и Южном федеральных округах режим повышенной готовности. В восьми регионах — на территориях Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей — действует режим среднего уровня реагирования.