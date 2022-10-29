Снятые в Севастополе ролики с работой ПВО начнут проверять спецслужбы

Российские спецслужбы начнут проверять потенциально опасные для обороны Севастополя видео

Российские спецслужбы начнут проверять видео, на которых запечатлена работа систем противовоздушной обороны (ПВО) в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Этого делать не нужно, но тем не менее это продолжается. По отдельным видеофрагментам, которые дают возможность противнику обнаруживать системы обороны города, будут заниматься спецслужбы», — сказал глава города.

Ранее Развожаев обратился к гражданам с просьбой не писать в соцсетях и не выкладывать видео во всеобщий доступ. Он отметил что всем должно быть понятно, что такие данные нужны Вооруженным силам Украины для понимания выстраивания защиты города.

29 октября ВСУ провели атаку на Севастополь с помощью беспилотных летательных аппаратов. По словам Развожаева, корабли Черноморского флота отбили нападение, объекты в городе не поражены, жертв и пострадавших нет.