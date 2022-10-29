Канада заявила о готовности вести диалог с Россией и Китаем

Глава МИД Канады Жоли заявила о готовности вести диалог с Россией и Китаем

Правительство Канады готово вести диалог с Россией и Китаем на различных площадках. В противном случае страна может потерять свое влияние в мире, заявила глава канадского МИД Мелани Жоли в эфире радиостанции CBC.

«Я думаю, что мы сейчас по многим причинам находимся в историческом моменте. Определенно, тектонические плиты в мире пришли в движение», — считает глава канадского внешнеполитического ведомства.

Она объяснила, что на данный момент на геополитической арене идет борьба за влияние, где Россия и Китай контактируют с Африкой, Азией и Латинской Америкой. Канаде тоже необходимо идти на контакты. Жоли подчеркнула, что не собирается придерживаться стратегии «отказа оппонента от участия в дебатах».

«Россия контактирует со многими африканскими странами, пытаясь обвинить Запад, США и их союзников в том, что связано с продовольственным кризисом (..) Вот почему нам нужно выступать в ООН, на саммите G20, мы должны быть за каждым столом», — заключила министр обороны Канады.

Ранее сообщалось, что Канада вводит санкции против 35 россиян, среди которых члены руководства холдинга «Газпром», а также шести компаний энергетического сектора России.