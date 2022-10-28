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17:54, 28 октября 2022Экономика

Канада ввела санкции против руководства «Газпрома»

Канада вводит санкции против руководства «Газпрома» и шести российских энергокомпаний
СюжетСанкции против России:

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Канада вводит санкции против 35 россиян, среди которых члены руководства холдинга «Газпром», а также шести компаний энергетического сектора России, пишет РИА Новости со ссылкой на канадского премьер-министра Джастина Трюдо.

«Мы добавляем в санкционные списки еще 35 лиц, включая влиятельных членов руководства государственной энергокомпании "Газпром", а также вводим ограничения в отношении шести предприятий энергосектора», — заявил Трюдо.

Он не уточнил имен и названий компаний, но подчеркнул, что Канада продолжит «закручивать гайки» в отношении всех, кто поддерживает военные действия России на Украине.

Канада уже второй раз за месяц расширяет санкции в отношении России — 17 октября стало известно, что власти страны внесли в санкционный список еще 34 физлица и одно юрлицо, которые, по их позиции, «распространяют дезинформацию». Под санкции в том числе попали помощник президента РФ Владимир Мединский и российский телеканал «Звезда». Также в списке оказался журналист Дмитрий Губерниев.

С начала военных действий Канада ввела несколько пакетов санкций против России. Под них попали, в частности, российские бизнесмены Роман Абрамович и Алишер Усманов, компания «Сухой», глава «Норникеля» Владимир Потанин, глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон и основатель группы «Ренова» Виктор Вексельберг. Кроме того, канадские ограничения касаются 28 видов обслуживания и семи отраслей, в числе которых добыча нефти, газа, угля и металлов, а также производство кокса и химикатов.

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Софья Ермакова
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