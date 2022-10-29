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02:01, 29 октября 2022Забота о себе

Врач рассказал об опасных причинах кашля

Врач Демидова: кашель могут вызвать кардиологические и гастроэнтерологические проблемы

Фото: Unsplash

Опасной причиной кашля может быть побочное действие медикаментов, а также кардиологические и гастроэнтерологические проблемы. Об этом рассказала терапевт многопрофильного медицинского центра «Философия красоты и здоровья» группы «Медскан» Татьяна Демидова в беседе с «Газетой.Ru».

По словам врача, долгий кашель также может быть вызван перенесенной коронавирусной инфекции. У тех, кто страдает хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), тоже есть динамика, есть обострения кашля. Но если у человека постоянный сухой кашель, который не прекращается несколько месяцев, то это не ХОБЛ, а предвестник серьезных заболеваний.

«Причиной такого кашля может быть и побочное действие медикаментов, например, ингибиторов АПФ, и "дебют" бронхиальной астмы, и хронический трахеобронхит, и синуситы с полипозами, при которых нарушена функция носового дыхания», — заявила Демидова.

Любая симптоматика сигнализирует о том, что в организм столкнулся с заболеванием. Поэтому при наличии постоянного кашля необходимо тщательное обследование, отмечает терапевт.

«Кардиологические и гастроэнтерологические проблемы тоже могут вызывать постоянный кашель. В конце концов, постоянный сухой кашель может быть аллергической реакцией», — подчеркнула врач.

Ранее врач-педиатр, иммунолог и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус призвал не употреблять перед сном муколитики — лекарства, которые разжижают мокроту и облегчают ее выведение из легких.

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Юлия Мискевич
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