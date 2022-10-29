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10:02, 29 октября 2022Россия

Максима Каца объявили в розыск в России

МВД России объявило в розыск блогера и политического деятеля Каца по уголовной статье

Фото: Иван Петров / Коммерсантъ

Известный оппозиционный блогер и политический деятель Максим Кац (внесен Минюстом в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента) был объявлен в розыск. Информация об этом появилась в базе данных МВД России.

Отмечается, что Каца разыскивают по уголовной статье. О какой именно статье идет речь, не уточняется.

В июле Минюст внес Каца в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В обосновании указано «осуществление политической деятельности», в графе об иностранных источниках — Украина.

Ранее сообщалось, что Кац попал в базу украинского националистического сайта «Миротворец». Это произошло после его заявления о том, что «российская оппозиция никому ничего не должна, особенно украинцам».

Максим Кац — российский общественный и политический деятель, сооснователь фонда «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца» (в марте приостановил работу), призванного улучшить городскую среду. Также является бывшим депутатом муниципального собрания московского района Щукино. На канал Каца на YouTube подписано более 1,5 миллиона пользователей.

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Олег Давыдов
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