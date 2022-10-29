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04:54, 29 октября 2022Мир

В США предупредили об ответе за конфронтацию с Китаем

Экс-чиновник США Фримэн: США должны быть к готовы к ответу из-за конфронтации с Китаем

Фото: Dado Ruvic / Reuters

США в своей новой стратегии национальной обороны развивают конфронтационный курс в отношении Китая и поэтому должны быть готовы к ответным действиям. Об этом предупредил бывший помощник американского министра обороны Час Фримэн, сообщает РИА Новости.

Как заметил Фримэн, обновленная стратегия подтверждает и дополняет декларацию экономической и технологической войны США против КНР. «Китай будет реагировать. Интересно посмотреть, как», — заявил он.

По мнению экс-чиновника США, новая стратегия «ставит знак равенства между сдерживанием и военной конфронтацией» и «никак не содействует перспективам мира».

Ранее американский министр обороны Ллойд Остин заявил, что власти США назвали Россию острой угрозой в стратегии национальной обороны, а также назвали Пекин главным стратегическим конкурентом США на предстоящие десятилетия.

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Марина Совина
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