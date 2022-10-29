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13:36, 29 октября 2022Россия

Власти Херсонщины призвали Киев бояться контрнаступления

Замглавы Херсонской области Губарева заявила, что Киеву стоит бояться контрнаступления

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Киевским властям следует бояться контрнаступления, заявила заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева. Ее слова приводит РИА Новости.

Губарева отметила, что линия разграничения проходит на участке, от которого одинаково близко до административных центров Херсонщины и Николаевской области, следовательно, Николаев находится под такой же угрозой, как Херсон.

«Между Херсоном и Николаевом расстояние в 60 километров, а противоборствующие силы находятся посередине. Это значит, что до одного областного центра примерно 30 км и до другого аналогично. Почему мы всегда должны бояться, а не они?» — заявила Губарева агентству.

Она отметила, что ситуация на этом направлении может «развернуться весьма по-разному» и Вооруженные силы России также регулярно имеют успехи.

Ранее Губарева сообщила об укреплении Херсона и подступов к нему на случай прорыва украинских сил.

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Валерий Розенберг
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