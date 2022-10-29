Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:01, 29 октября 2022Россия

Российские войска отбили попытку наступления ВСУ в ЛНР

Представитель ЛНР Мирошник: российские войска отбили попытку наступления ВСУ у Кременной

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Российские войска отбили попытку наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Кременной. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.

«Тактика просачивания была отброшена, в сторону Краснопоповки от Невского двинулись плотным строем», — написал он. Мирошник заявил, что украинские войска не только не достигли цели, но и «понесли огромные потери».

Кроме того, по его словам, жители Кременной рассказывали о перестрелках в стороне Белогоровки и Северска. Теперь, добавил он, фронт немного отодвинулся в сторону вражеских позиций.

Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что подразделения Народной милиции республики и союзных сил продвигаются вперед практически по всей линии соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Посол Антонов призвал США вернуть свое ядерное оружие из других стран
Российский футболист рассказал об отношении к русским в США
Сомнолог назвал способы справиться с бессонницей на фоне стресса
Псаки заявила о беспокойстве демократов возможными результатами выборов в США
Российские войска отбили попытку наступления ВСУ в ЛНР
Латвия заявила о нежелании вести диалог с Путиным
В США выступили против перевода Украине изъятых активов россиян
Подмосковные врачи спасли пенсионерку с опухолью объемом 2,5 литра
Украина перешла на самую дальнобойную артиллерию
Юрист предупредил россиян о штрафах банков
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.