Пушилин рассказал о продвижении союзных сил в зоне СВО

Пушилин заявил, что союзные силы продвигаются по всей линии соприкосновения в зоне СВО

Подразделения Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) и союзных сил продвигаются вперед практически по всей линии соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Как заявил глава республики, речи об освобождении сразу населенных пунктов и поселков пока не идет. «Сейчас важным является просто даже движение вперед, это те же 100-200 метров, занятие лучших позиций», — заявил Пушилин.

Ранее Денис Пушилин заявил об успехах союзных сил почти по всей линии боевого соприкосновения в регионе. По его словам, успехи имеются, в частности, на авдеевском, артемовском, горловском и марьинском направлениях. Он также отметил, что на авдеевском направлении российская армия сумела уничтожить плацдарм Вооруженных сил Украины на восточном берегу реки Жеребец, откуда украинские военные пытались взять под контроль трассу Кременная — Сватово.