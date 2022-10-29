В Европе назвали Путина «невероятно информированным» человеком

Глава ЕЦБ Лагард назвала президента России Путина «невероятно информированным» человеком

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, рассказывая о прошлых встречах с президентом России Владимиром Путиным, назвала его «невероятно информированным» о курсе дела человеком, но сейчас, по ее мнению, он «сильно изменился». Об этом она заявила в интервью радиостанции RTE, цитаты из которого приводит газета Irish Times.

«Он знал свои документы вдоль и поперек, ему не нужны были его бумаги, он не нуждался в том, чтобы его кто-то подготавливал заранее», — вспоминает Лагард. Она связала эти качества Путина с его работой в Комитете государственной безопасности (КГБ) в прошлом.

Однако, считает Лагард, Путин «сильно изменился, потому что он не был таким больным, каким он является сейчас». Она также назвала российского президента «ужасающим».

Ранее бригадный Генерал ВВС США в отставке Блейн Холт согласился с предупреждением Владимира Путина о том, что миру предстоит самое тяжелое и опасное десятилетие со времен Второй мировой войны. По его мнению, Соединенные Штаты должны сесть за стол переговоров, чтобы не допустить эскалацию украинского конфликта.