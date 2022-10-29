Лукашенко заявил о желании Запада «поджечь Россию по периметру»

Лукашенко: любые конфликты на постсоветском пространстве «поджигают Россию по периметру»

Любые конфликты на постсоветском пространстве необходимо рассматривать в контексте желания Запада «поджечь Россию по периметру», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Соответствующее видео опубликовал близкий к его пресс-службе Telegram-канал «Пул первого».

Выступая на саммите на ОДКБ, прошедшем в пятницу, 29 октября, в формате видеоконференции, белорусский лидер заявил о необходимости принятия решений с учетом региональной и глобальной ситуации.

«Цитата: "Нужно поджечь Россию по периметру. Она увязла в Украине, а теперь ее нужно поджечь по периметру: на Кавказе, в Центральной Азии — в этом контексте надо рассматривать конфликт Таджикистана и Кыргызстана… — и экономически нужно надавить на Казахстан и Узбекистан"», — заявил Лукашенко. При этом из отрывка его речи непонятно, кого именно он цитирует.

«По всему периметру России нас начинают колошматить. Прибалтику раньше отстегнули, вы это знаете, в 2020 году Беларусь пытались на колени поставить, затем пришла очередь Украины. Идем по периметру — Кавказ, далее Центральная Азия», — заключил Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что на сегодняшний день повестку мирового развития задает Азия, и заявил, что видит за ней будущее. До этого Лукашенко отказался верить в возможность третьей мировой войны. Политик объяснил, что третья мировая война приведет к уничтожению всего мира. «Ну кому хочется сегодня помереть?» — задался он риторическим вопросом.