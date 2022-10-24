Лукашенко увидел будущее за Азией

Президент Белоруссии Лукашенко: Азия задает повестку мирового развития

На сегодняшний день повестку мирового развития задает Азия. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в ходе встречи с представителями руководства Национального банка, правительства и администрации главы республики, передает БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что видит за Азией будущее, и поинтересовался у председателя правления Нацбанка Павла Каллаура, какие действия его учреждение предпринимает в связи с перестройкой всего мирового хозяйства на Азию. «Вопрос во времени. Не упускаем ли мы здесь время?» — пояснил глава государства.

Ранее Лукашенко посоветовал соотечественникам брать пример с КНР. Он назвал Китай древней крепкой цивилизацией и призвал учиться у него беречь прошлое и смотреть в будущее.