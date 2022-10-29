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11:45, 29 октября 2022Ценности

Мадонна поделилась фотографиями топлес

Певица Мадонна опубликовала в Instagram фотографии с обнаженной грудью

Фото: @madonna

Американская певица Мадонна (полное имя — Мадонна Луиза Вероника Чикконе) поделилась фотографиями, на которых она позирует топлес. Откровенные снимки поп-исполнительница опубликовала в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На фото у 64-летней знаменитости распущены волосы, она одета в корсет цвета золота и такие же короткие шорты, а также в темные колготки в сетку. У Мадонны обнажена грудь, а соски прикрыты эмодзи. На еще одном снимке в черно-белых тонах певица позирует в другом корсете, а на ее промежность добавлено эмодзи конфеты.

Мадонна регулярно публикует в сети откровенные фотографии и видео. Перед этим культовая певица показала ролик, в котором она танцует и выполняет физические упражнения в кроп-топе с кружевным бюстгальтером, в спортивных брюках и сапогах на шпильке. На одном из кадров поп-исполнительница раздвигает ноги.

Вместе с тем поклонники нередко критикуют знаменитость за подобные кадры. В частности, ранее певицу осудили за снимки, на которых она позирует в кружевном бюстгальтере, корсете с ремнями и колготках в сетку.

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Олег Давыдов
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