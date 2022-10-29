Надводный беспилотник сбили около Севастополя

Развожаев заявил, что около Севастополя был сбит надводный беспилотник вместе с БПЛА

Надводный беспилотник, а также беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были сбиты в акватории вблизи Севастополя. О произошедшем стало известно губернатору города Михаилу Развожаеву, он сообщил об этом в своем Telegram-канале.

По его словам, в течение нескольких часов разные системы ПВО в Севастополе отражали атаки беспилотников. В итоге все они были сбиты. «Помимо БПЛА, наши военные, по предварительной информации, уничтожили в акватории и надводный беспилотник», — уточнил он.

Развожаев также отметил, что от сильных хлопков в общежитии колледжа, которое находится рядом с акваторией, разбилось одно оконное стекло, однако никто не пострадал. Помимо этого, как отмечается, сейчас рейд в городе не работает «по понятным причинам». О возобновлении движения паромов и катеров гражданам сообщат позже.

О том, что беспилотники атаковали бухту в Севастополе, стало известно ранее в субботу, 29 октября. В тот момент глава города сообщал, что корабли Черноморского флота начали отбивать новую атаку БПЛА, объекты гражданской инфраструктуры поражены не были. Развожаев также призвал всех сохранять спокойствие.